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Факты / Украина

Дело Новака: экс-главе Укравтодора предъявлены официальные обвинения

Бывший министр транспорта Польши и экс-глава Укравтодора Славомир Новак заслушал обвинения польской прокуратуры в управлении организованной преступной группой, которая получала неправомерную выгоду от коррупции.

Новака также подозревают в вымогательстве и получении материальных благ на сумму более 1,3 млн злотых (9,2 млн грн. — Ред.).

Обвинение заслушали также другие задержанные во время расследования — Дариуш С. и Яцек П.

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Дело Новака

Славомира Новака задержали в Польше в понедельник, 20 июля.

Во время допроса ни один из троих подозреваемых не признал свою вину.

Польские прокуроры заявили, что подозреваемым грозит до 15 лет заключения.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины не видят необходимости в экстрадиции Новака в Украину, ведь украинские и польские правоохранители действовали совместно.

Источник: Tok Fm

Фото: Славомир Новак

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