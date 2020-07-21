Дело Новака: экс-главе Укравтодора предъявлены официальные обвинения

Бывший министр транспорта Польши и экс-глава Укравтодора Славомир Новак заслушал обвинения польской прокуратуры в управлении организованной преступной группой, которая получала неправомерную выгоду от коррупции.
Новака также подозревают в вымогательстве и получении материальных благ на сумму более 1,3 млн злотых (9,2 млн грн. — Ред.).
Обвинение заслушали также другие задержанные во время расследования — Дариуш С. и Яцек П.
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Дело Новака
Славомира Новака задержали в Польше в понедельник, 20 июля.
Во время допроса ни один из троих подозреваемых не признал свою вину.
Польские прокуроры заявили, что подозреваемым грозит до 15 лет заключения.
В Национальном антикоррупционном бюро Украины не видят необходимости в экстрадиции Новака в Украину, ведь украинские и польские правоохранители действовали совместно.
Источник: Tok Fm
Фото: Славомир Новак