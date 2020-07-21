Дело Новака: экс-главе Укравтодора предъявлены официальные обвинения

Бывший министр транспорта Польши и экс-глава Укравтодора Славомир Новак заслушал обвинения польской прокуратуры в управлении организованной преступной группой, которая получала неправомерную выгоду от коррупции.

Новака также подозревают в вымогательстве и получении материальных благ на сумму более 1,3 млн злотых (9,2 млн грн. — Ред.).

Обвинение заслушали также другие задержанные во время расследования — Дариуш С. и Яцек П.

Читайте: Новака не будут экстрадировать в Украину – НАБУ и САП

Дело Новака

Славомира Новака задержали в Польше в понедельник, 20 июля.

Во время допроса ни один из троих подозреваемых не признал свою вину.

Польские прокуроры заявили, что подозреваемым грозит до 15 лет заключения.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины не видят необходимости в экстрадиции Новака в Украину, ведь украинские и польские правоохранители действовали совместно.

Источник: Tok Fm

Фото: Славомир Новак