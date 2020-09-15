У Польщі у екс-глави Укравтодору Славоміра Новака слідчі Центрального антикорупційного бюро знайшли готівку на один мільйон євро.

Він зберігав частину грошей в двох схованках, які заздалегідь підготував. Агенти виявили гроші в різних валютах: більше 536 тис євро, 470 тис. доларів і 30 тис. злотих. Загалом це близько 4 млн. злотих.

У екс-міністра транспорту Польщі Новака також вилучили дві квартири, загальною вартістю в 2 млн злотих і авто марки Land Rover.

За словами слідчих, ці гроші можуть бути пов’язаними з корупційними злочинами, в яких звинувачують Славоміра Новака.

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Зараз з’ясовуються всі обставини і деталі справи.

Славомир Новак був в.о. глави Укравтодору в Україні з 19 жовтня 2016 року по 1 жовтня 2019. Українське громадянство він отримав у 2016 році. Новак запровадив в Україні новий підхід до питань безпеки дорожнього руху.

Славоміра Новака підозрюють у корупції, відмиванні грошей та управлінні організованою злочинною групою. Його затримали 20 липня.

Джерело: Polsat News