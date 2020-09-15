Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, продолжая считать, что выборы в августе были сфальсифицированы.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Европарламенте.
— Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными… Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси, — сказал он.
ЕС считает лучшим решением ситуации в Беларуси — новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.
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При этом изначально, говоря о Лукашенко, Боррель ошибся и назвал вместо Белоруси Украину. Его поправили, глава дипломатии ЕС извинился.
Массовые протесты в Беларуси начались 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тыс. человек были задержаны. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.