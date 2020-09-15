Євросоюз не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусії, продовжуючи вважати, що вибори в серпні були сфальсифіковані.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в Європарламенті.

– Ми вважаємо вибори 9 серпня сфальсифікованими … Ми не визнаємо Лукашенка легітимним президентом Білорусії, – сказав він.

ЄС вважає найкращим вирішенням ситуації в Білорусі – нові президентські вибори під егідою ОБСЄ.

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Водночас спочатку, кажучи про Лукашенка, Боррель помилився і назвав замість Білорусі Україну. Його виправили, глава дипломатії ЄС вибачився.

Масові протести в Білорусі почалися 9 серпня, після виборів президента, на яких в шостий раз переміг Лукашенко – за даними ЦВК, він набрав 80,1% голосів.

У перші дні акції проти протестувальників, не згодних з результатами, застосовували сльозогінний газ, водомети, світлошумові гранати, гумові кулі.

За офіційними даними, за перші дні понад 6,7 тис. осіб затримали. Влада офіційно підтвердила загибель трьох учасників протесту.