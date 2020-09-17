Отравление Навального: Новичок нашли на бутылке из-под воды из отеля в Томске

Немецкая лаборатория обнаружила следы Новичка в ходе исследования бутылки с водой из номера томского отеля, где жил Алексей Навальный.

Об этом сообщили на странице социальной сети российского оппозиционера.

— На пластиковой бутылке из-под воды в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого ядовитого вещества Новичок. Это бутылка из номера томского отеля, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа, — говорится в сообщении.

Бутылка была изъята членами команды Навального после того, как стало известно, что политик потерял сознание в самолете.

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Кроме того, сотрудники ФСК, которые остались в Томске, вызвали адвоката и поднялись в номер, где начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что было в помещении, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.

Отравление Навального Новичком

14 сентября независимые лаборатории Франции и Швеции сообщили, что отравление Алексея Навального произошло вследствие вещества Новичок, которое нашли в пробах оппозиционера.

Также Организация по запрещению химического оружия запустила процесс по проверке проб, которые принимали у российского политика.

В тот же день Навального отключили от аппарата ИВЛ, а врачи сообщили, что состояние политика улучшается.