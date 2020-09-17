Отравление Навального: Новичок нашли на бутылке из-под воды из отеля в Томске

Немецкая лаборатория обнаружила следы Новичка в ходе исследования бутылки с водой из номера томского отеля, где жил Алексей Навальный.
Об этом сообщили на странице социальной сети российского оппозиционера.
— На пластиковой бутылке из-под воды в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого ядовитого вещества Новичок. Это бутылка из номера томского отеля, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа, — говорится в сообщении.
Бутылка была изъята членами команды Навального после того, как стало известно, что политик потерял сознание в самолете.
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Кроме того, сотрудники ФСК, которые остались в Томске, вызвали адвоката и поднялись в номер, где начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что было в помещении, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды.
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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
Отравление Навального Новичком
14 сентября независимые лаборатории Франции и Швеции сообщили, что отравление Алексея Навального произошло вследствие вещества Новичок, которое нашли в пробах оппозиционера.
Также Организация по запрещению химического оружия запустила процесс по проверке проб, которые принимали у российского политика.
В тот же день Навального отключили от аппарата ИВЛ, а врачи сообщили, что состояние политика улучшается.