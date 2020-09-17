Отруєння Навального: Новачок знайшли на пляшці з-під води з готелю у Томську

Німецька лабораторія виявила сліди Новачка під час дослідження пляшки з водою з номера томського готелю, де жив Олексій Навальний.

Про це повідомили на сторінці соціальної мережі російського опозиціонера.

– На пластиковій пляшка з-під води у німецькій лабораторії виявили сліди бойової отруйної речовини Новачок. Це пляшка з номера в томському готелі, де зупинявся сам Навальний і вся наша знімальна група, – йдеться у повідомленні.

Пляшка була вилучена членами команди Навального після того, як стало відомо, що політик знепритомнів у літаку.

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Окрім того, співробітники ФБК, які залишилися у Томську, викликали адвоката та піднялися у номер, де розпочали фіксувати, описувати та пакувати все, що було у приміщенні, зокрема і пляшки з-під готельної води.

Отруєння Навального Новачком

14 вересня незалежні лабораторії Франції та Швеції повідомили, що отруєння Олексія Навального сталося внаслідок речовини Новачок, яку знайшли у пробах опозиціонера.

Також Організація із заборони хімічної зброї запустила процес щодо перевірки проб, які брали у російського політика.

Того ж дня Навального відключили від апарату ШВЛ, а лікарі повідомили, що стан політика поліпшується.