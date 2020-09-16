Отравление Навального: Украина призвала мир продолжить давление на РФ

Из-за высокой вероятности причастности России к отравлению политика Алексея Навального Украина обращается к международному сообществу с призывом продолжить давление на РФ, чтобы страна прекратила угрожать мировой безопасности.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Там отметили, что Украина с беспокойством восприняла заявление Франции о результатах анализа биологических проб Навального. Это может свидетельствовать о причастности России к противоправным действиям с применением вещества из группы Новичок.

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В МВД добавили, что ответственные за грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия должны быть наказаны.

Отравление Навального

Политик Алексей Навальный пришел в себя 10 сентября. Из комы Навальный вышел 7 сентября.

Врачи уверены, что психически он почти восстановился, а физически – только минимум на 90%. Почти весь период лечения политик находится в Берлине, там же и исследуют причины.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный впервые после отравления опубликовал в соцсети фото и отметил, что уже самостоятельно дышит.