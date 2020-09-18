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Факты / Мир

Байден назвал Россию противником США

Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден назвал Россию противником страны.

На мероприятии, организованном телекомпанией CNN в штате Пенсильвания 17 сентября, ведущий спросил у участника предвыборной гонки о том, считает ли он врагом Россию.

— Я считаю, что Россия — противник. Я действительно так думаю, — ответил Байден.

Он добавил, что Москву постигнет расплата, если ее предполагаемое вмешательство в американские выборы докажут.

— Я не имею в виду войну, но они заплатят за это цену, это будет экономическая цена, — пояснил Байден.

По словам демократа, Россия не желала бы видеть его на посту президента США.

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3 сентября Министерство внутренней безопасности США подготовило доклад, согласно которому Россия якобы распространяет ложную информацию о психическом здоровье Байдена.

Кроме этого Джо Байден обратился к Дональду Трампу, чтобы тот досрочно ушел в отставку.

По словам Байдена, действующий президент США допустил множество ошибок во время борьбы с пандемией коронавируса.

Фото: Dreamstime

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