Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обратился к Дональду Трампу, чтобы тот досрочно ушел в отставку.

По словам Байдена, действующий президент США допустил множество ошибок во время борьбы с пандемией коронавируса.

— Он знал все, но ничего не делал. Это практически преступление, — сказал Байден.

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Также он добавил, что Трамп длительное время игнорировал масочный режим, что могло повлечь за собой большую смертность.

— Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний говорил, что вовремя введенный масочный режим мог бы спасти жизни 100 тысяч американцев, — отметил Байден.

Вакцина от коронавируса

Фармакологическая компания AstraZeneca приостановила испытания своей вакцины от коронавируса из-за побочной реакции одного из добровольцев.

Сейчас вакцина компании AstraZeneca является одной из трех, что находятся на третьей стадии испытаний. В тестировании принимают участие 30 тыс. американцев.