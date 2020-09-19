Кипр вновь блокировал санкции ЕС против Беларуси

Представитель Никосии наложил вето на проект штрафных санкций против Беларуси на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе 18 сентября.

Представитель Кипра объяснил свое противодействие санкций против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции.

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По их данным, турки ведут разведку газа в спорных с Кипром водах восточного Средиземного моря.

Список санкций ЕС включает примерно 40 человек, ответственных за фальсификацию белорусских выборов и насилие против мирных демонстрантов.

Но они не могут вступить в силу уже около двух недель, так как решение должно быть принято единогласно всеми 27 странами ЕС. 10 сентября Кипр накладывал вето.

Санкции США против Беларуси

Государственный департамент США рассматривает ведения дополнительных санкций в отношении лиц, причастных к разгону протестов в Беларуси, репрессий и нарушения прав человека.

Госсекретарь США Майкл Помпео также призвал белорусские власти остановить насилие и освободить лиц, которые были задержаны из-за протестов и вступить в диалог с собственным обществом.