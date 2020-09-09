Государственный департамент США рассматривает ведение дополнительных санкций в отношении лиц, причастных к разгону протестов в Беларуси, репрессий и нарушения прав человека.

Госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон уже готовит пакет новых санкций против должностных лиц Республики Беларусь.

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По его словам, Америка совместно с партнерами и союзниками рассматривает введение дополнительных точечных санкций с целью привлечь так к ответственности тех, кто брал участие в нарушении прав человека и репрессиях в Беларуси.

— США обеспокоены действиями белорусских властей в отношении члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и остальных задержаных, — отметил Помпео.

Кроме того, он подчеркнул, что она проявила отвагу, напомнив действующей власти об ответственности за обеспечение безопасности задержанных.

Майкл Помпео также призвал белорусские власти прекратить насилие и освободить людей, которые были задержаны из-за протестов и вступить в диалог с собственным обществом.

Задержание Марии Колесниковой

Представителя объединенного штаба Светланы Тихановськои Марию Колесникову задержали белорусские пограничники 8 сентября. По словам Лукашенко, это было при попытке незаконного пересечения границы республики.

Президент Беларуси отметил, что авто с оппозиционеркой резко двинулось с места на усиленном участке между границей Беларуси и Украины, и возможно из машины ее выбросили соратники.

Источник: BBC