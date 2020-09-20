США обладает уникальным современным оружием, которое в мире еще не видели.
Об этом президент страны Дональд Трамп заявил во время выступления в штате Северная Каролина.
— Всего за три с половиной года мы восстановили потрясающую мощь Вооруженных сил США… Мы создаем и создали оружие, которое этот мир никогда не видел, — отметил Дональд Трамп.
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По мнению Трампа, Россия и Китай, в частности лидеры этих стран Владимир Путин и Си Цзиньпин, завидуют успехам США в вопросе развития оборонной сферы.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2020
Ядовитое письмо для Трампа
СМИ сообщили, что президента США Дональда Трампа пытались отравить.
Пакет с ядом рицин перехватили американские спецслужбы. Присутствие яда подтвердило тестирование.
Сейчас этим вопросом занимаются ФБР и секретная служба страны.