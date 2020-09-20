США обладает уникальным современным оружием, которое в мире еще не видели.

Об этом президент страны Дональд Трамп заявил во время выступления в штате Северная Каролина.

— Всего за три с половиной года мы восстановили потрясающую мощь Вооруженных сил США… Мы создаем и создали оружие, которое этот мир никогда не видел, — отметил Дональд Трамп.

Читайте: Байден назвал Россию противником США

По мнению Трампа, Россия и Китай, в частности лидеры этих стран Владимир Путин и Си Цзиньпин, завидуют успехам США в вопросе развития оборонной сферы.

Ядовитое письмо для Трампа

СМИ сообщили, что президента США Дональда Трампа пытались отравить.

Пакет с ядом рицин перехватили американские спецслужбы. Присутствие яда подтвердило тестирование.

Сейчас этим вопросом занимаются ФБР и секретная служба страны.