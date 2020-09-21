Выборы в США: демократы заявили об угрозе вмешательства РФ

Представители Демократической партии заявили, что Россия хочет повлиять на промежуточные выборы в Сенат США, на которых пророчат победу демократам.

— В американской разведке заявляют, что сейчас Россия очень активно работает над тем же, что и в 2016 году, — завил сенатор Рон Уайден.

В то же время он отметил, что не готов делиться секретной информацией, поэтому не может предоставить конкретных данных о попытках вмешательства России в избирательный процесс.

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Промежуточные выборы в Сенат США пройдут одновременно с выборами президента. Будет определяться судьба 33 мест из 100 в Сенате.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, во вторник. Основными претендентами на победу являются Джо Байден и Дональд Трамп.

Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден назвал Россию врагом страны.

Он добавил, что Москву постигнет расплата, если ее вероятное вмешательство в американские выборы докажут.