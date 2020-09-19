Директор ФБР Кристофер Рэй может быть отправлен в отставку. Все из-за заявления, что Россия не прекращает попытки повлиять на американский избирательный процесс, а целью РФ является очернение кандидата в президенты Джо Байдена.

Рэй выступал в Палате Представителей Конгресса США, где сделал такое заявление.

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По словам главы ФБР, в отличие от 2016 года, в 2020 году влияние РФ ограничивается кампаниями по дезинформации. Россияне используют для этого соцсети, государственные СМИ и другие способы распространения пропаганды.

Реакция Дональда Трампа

Президент США заявил, что Рэй ничего не сказал о Китае, который по его мнению также влияет на избирательный процесс.

— Китай должен стоять в самой верхней части списка, — заявил Трамп.

Трамп не исключил увольнения директора Рэя.

Заявление Microsoft

Компания Microsoft заявила, что хакеры из России, Китая и Ирана, пытаются отслеживать людей и группы, причастные к президентским выборам в США в 2020 году.

Речь идет о хакерских группах Strontium из России, Zirconium из Китая и Phosphorus из Ирана.

Microsoft призвала увеличить федеральное финансирование защиты цифровой инфраструктуры.

Источник: The Washington Post