Саммит ЕС, который был запланирован на 24-25 сентября, перенесен на неделю.
Причиной переноса стал положительный тест на коронавирус, который сдал сотрудник службы безопасности, контактировавший с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Из-за этого сам Мишель был вынужден уйти на карантин в соответствии с требованиями медицинских властей Бельгии.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс.
— Сегодня президент Евросовета узнал, что офицер безопасности, с которым у него был тесный контакт ранее на прошлой неделе, был протестирован позитивно на Covid-19.
Президент регулярно проходит тест, и вчера его тест был отрицательным. Уважая правила Бельгии, с сегодняшнего дня он ушел на карантин, — написал Лейтс.
Новые сроки проведения саммита — 1-2 октября.
Читайте: Украина отвечает критериям безвиза, но нужно работать – Боррель
Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что через несколько дней вернется в Украину, что бы совместно с Шарлем Мишелем посетить Донбасс.
Однако в настоящее время не известно, состоится ли поездка Мишеля в Украину.
Встреча Зеленского и Борреля в Украине
22 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Боррелем в Киеве, во время которой политики обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе и ситуацию во временно оккупированном Крыму.