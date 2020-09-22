Саммит ЕС, который был запланирован на 24-25 сентября, перенесен на неделю.

Причиной переноса стал положительный тест на коронавирус, который сдал сотрудник службы безопасности, контактировавший с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Из-за этого сам Мишель был вынужден уйти на карантин в соответствии с требованиями медицинских властей Бельгии.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс.

— Сегодня президент Евросовета узнал, что офицер безопасности, с которым у него был тесный контакт ранее на прошлой неделе, был протестирован позитивно на Covid-19. Президент регулярно проходит тест, и вчера его тест был отрицательным. Уважая правила Бельгии, с сегодняшнего дня он ушел на карантин, — написал Лейтс.

Новые сроки проведения саммита — 1-2 октября.

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Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что через несколько дней вернется в Украину, что бы совместно с Шарлем Мишелем посетить Донбасс.

Однако в настоящее время не известно, состоится ли поездка Мишеля в Украину.

Встреча Зеленского и Борреля в Украине

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Боррелем в Киеве, во время которой политики обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе и ситуацию во временно оккупированном Крыму.