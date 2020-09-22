Саміт ЄС, який був запланований на 24-25 вересня, перенесли на тиждень.
Причиною перенесення став позитивний тест на коронавірус, який здав співробітник служби безпеки, що контактував з главою Євроради Шарлем Мішелем.
Через це сам Мішель був змушений піти на карантин відповідно до вимог медичної влади Бельгії.
Про це повідомив його прес-секретар Баренд Лейтс.
– Сьогодні президент Євроради дізнався, що офіцер безпеки, з яким у нього був тісний контакт раніше минулого тижня, був протестований позитивно на Covid-19.
Президент регулярно проходить тест, і вчора його тест був негативним. Поважаючи правила Бельгії, з сьогоднішнього дня він пішов на карантин, – написав Лейтсо.
Нові терміни проведення саміту – 1-2 жовтня.
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До цього високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що через кілька днів повернеться в Україну, щоб спільно з Шарлем Мішелем відвідати Донбас.
Однак нині невідомо, чи відбудеться поїздка Мішеля в Україні.
Зустріч Зеленського і Борреля в Україні
22 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Боррелем в Києві, під час якої політики обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі і ситуацію в тимчасово окупованому Криму.