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Факти / Світ

Глава Євроради пішов на карантин – саміт Євросоюзу перенесли

Саміт ЄС, який був запланований на 24-25 вересня, перенесли на тиждень.

Причиною перенесення став позитивний тест на коронавірус, який здав співробітник служби безпеки, що контактував з главою Євроради Шарлем Мішелем.

Через це сам Мішель був змушений піти на карантин відповідно до вимог медичної влади Бельгії.

Про це повідомив його прес-секретар Баренд Лейтс.

– Сьогодні президент Євроради дізнався, що офіцер безпеки, з яким у нього був тісний контакт раніше минулого тижня, був протестований позитивно на Covid-19.

Президент регулярно проходить тест, і вчора його тест був негативним. Поважаючи правила Бельгії, з сьогоднішнього дня він пішов на карантин, – написав Лейтсо.

Нові терміни проведення саміту – 1-2 жовтня.

Читайте: Україна відповідає критеріям безвіза, але потрібно працювати – Боррель

До цього високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що через кілька днів повернеться в Україну, щоб спільно з Шарлем Мішелем відвідати Донбас.

Однак нині невідомо, чи відбудеться поїздка Мішеля в Україні.

Зустріч Зеленського і Борреля в Україні

22 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Боррелем в Києві, під час якої політики обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі і ситуацію в тимчасово окупованому Криму.

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