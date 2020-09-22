Украина отвечает критериям безвиза, но нужно работать – Боррель

В последнем отчете ЕС, который был датирован 10 июля 2020 года, говорится, что Украина продолжает отвечать критериям для безвизового режима с ЕС.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и подчеркнул, что Киев должен продолжать работу по созданию антикоррупционной инфраструктуры и внедрению судебной реформы.

Западные партнеры готовы помочь Украине в этом, добавил Боррель.

По его словам, Украина сможет привлечь новые иностранные инвестиции, если обеспечит независимую работу антикоррупционных органов и избежит политизации правоохранительных органов.

Со своей стороны министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил Борреля, что Киев остается верным реформаторской повестке дня.

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Угрозы евродепутатов отменой безвиза для Украины

В Европарламенте пригрозили Украине отменой безвизового режима из-за ситуации с антикоррупционными органами.

Первой причиной стало то, что Верховная Рада включила в состав конкурсной комиссии по административным должностям в Специализированной антикоррупционной прокуратуре людей, которых в ЕП посчитали неопытными.

Вторым поводом стало решение Конституционного суда Украины по Национальному антикоррупционному бюро, которым был признан неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника главой бюро.

А 16 сентября КСУ признал неконституционными отдельные нормы закона. В ЕС отреагировали на это и призвали можно быстрее изменить действующее законодательство.