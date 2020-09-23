Милиция начала разгонять протесты в центре Минска

В центре Минска милиция начала разгонять акции протеста, которые начались в Беларуси против инаугурации Александра Лукашенко.
Людей с бело-красно-белой символикой задерживают у стелы Минск город-герой и возле ТЦ Галерея.
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Милиционеры сначала установили металлические ограждения вокруг площади Независимости, но впоследствии сняли их и покинули площадь.
В то же время милиция концентрируется на Октябрьской площади рядом с Дворцом спорта.
В 19.00 милиция начала разгонять протестующих возле стелы Минск — город герой. Используют водометы с краской.
По данным управления милиции Минска, задержано 10 участников протеста.
Ситуация в Беларуси
Протесты в Беларуси начали снова обостряться после объявления об инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября.
Церемония проходила в Минске, на ней присутствовали несколько сотен высокопоставленных государственных чиновников.
Митинги в стране не стихают с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы.
Источник: tut.by
Фото: Наша Нiва