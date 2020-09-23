В центре Минска милиция начала разгонять акции протеста, которые начались в Беларуси против инаугурации Александра Лукашенко.

Людей с бело-красно-белой символикой задерживают у стелы Минск город-герой и возле ТЦ Галерея.

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Милиция начала разгонять протесты в центре Минска — применяют водометы с краской / 8 фотографий

Милиционеры сначала установили металлические ограждения вокруг площади Независимости, но впоследствии сняли их и покинули площадь.

В то же время милиция концентрируется на Октябрьской площади рядом с Дворцом спорта.

В 19.00 милиция начала разгонять протестующих возле стелы Минск — город герой. Используют водометы с краской.

По данным управления милиции Минска, задержано 10 участников протеста.

Ситуация в Беларуси

Протесты в Беларуси начали снова обостряться после объявления об инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября.

Церемония проходила в Минске, на ней присутствовали несколько сотен высокопоставленных государственных чиновников.

Митинги в стране не стихают с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы.

Источник: tut.by

Фото: Наша Нiва