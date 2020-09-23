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Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.

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12:18 - 23 сентября

В Минске после инаугурации Александра Лукашенко начинаются стихийные акции протеста. Возле Дворца Независимости задержали женщину с плакатом Саша, забери трудовую.

Фото: Радыё Свабода — Беларусь

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Х
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12:12 - 23 сентября
Лукашенко вступил в должность президента

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси во время церемонии инаугурации во Дворце Независимости.

Впервые в истории Беларуси власти не объявили об инаугурации.

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Он заявил, что вступает в должность президента “с особым чувством гордости за белорусов”.

Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Республики Беларусь.

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11:05 - 23 сентября

На проспекте Независимости заметили кортеж (вероятно, Александра Лукашенко). Он прибыл во Дворец Независимости.

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11:00 - 23 сентября

В Минске ГАИ начала перекрывать дороги. В частности, перекрывают выезды на проспект Победителей из всех дворов.

Также от Карла Маркса до проспекта Независимости перекрывают улицы Комсомольске, Володарского, Свердлова.

Фото:TUT.by

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10:06 - 23 сентября

Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко может состояться сегодня, 23 сентября, в 12.00 или в конце текущей недели-начале следующей, то есть 27-28 сентября.

В любом случае, согласно законодательству, церемония должна состояться до 9 октября.

Об этом сообщает белорусский Telegram-канал Nexta live со ссылкой на собственные источники.

— Наиболее вероятно, что процесс может действительно пройти в воскресенье. На это косвенно намекает факт того, что на сайте Президент-Отеля закрыто бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентября. Также наши российские источники говорят о том, что в Минск приглашены известные российские чиновники.

В то же время, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии СМИ не называла точную дату инаугурации, но пообещала сделать это ближе к времени церемонии.

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09:21 - 23 сентября

Совет Европы призвал власти Беларуси немедленно прекратить нарушение прав человека, поскольку в этом заключаются международные обязательства страны.

В частности, комиссар Совета Европы по правам человека Дуни Миятович заявила, что сотрудники белорусских правоохранительных органов регулярно и намеренно жестоко обращались с задержанными во время содержания под стражей.

— Беларусь не является государством-членом Совета Европы, но она, как и любая другая страна, не должна игнорировать тот факт, что у нее есть международные обязательства в области прав человека и что она несет полную ответственность в случаях нарушения этих прав , особенно когда это происходит систематически.

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09:12 - 23 сентября

Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала журналистам, почему Тихановская вынужденно уехала из страны после общения в ЦИК с силовиками.

— Ее поставили перед очень жестким выбором: или ее дети будут сиротами, или она покинет страну. Мне, например, этого достаточно, чтобы понимать ее поступок, и ни в коем случае не осуждать.

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22:58 - 22 сентября

Президент Франции Эммануэль Макрона призвал власти Беларуси не допустить иностранного вмешательства в политику страны и начать прямой диалог с протестующими.

— Смелость белорусского народа вызывает восхищение у всех нас, — подчеркнул он.

Однако, по мнению Макрона, ситуация в Беларуси несет в себе риск нового раскола на европейском континенте.

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19:10 - 22 сентября

В Беларуси появилось кафе Света 80%.

Заведение работает в одном из сел под Витебском. Понятен намек на главную оппозиционерку Беларуси Светлану Тихановскую.

В кафе к владельцу, бизнесмену Евгению Ковалевскому, начали заходить представители госслужб, а затем появился иск в суд — Ковалевскому инкриминируют мелкое хулиганство.

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16:14 - 22 сентября

Правозащитный центр Весна сообщает, что с начала президентской кампании в стране возбуждено более 250 уголовных дел против активистов штабов и участников мирных акций протеста.

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