Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.
В Минске после инаугурации Александра Лукашенко начинаются стихийные акции протеста. Возле Дворца Независимости задержали женщину с плакатом Саша, забери трудовую.
Фото: Радыё Свабода — Беларусь
Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси во время церемонии инаугурации во Дворце Независимости.
Впервые в истории Беларуси власти не объявили об инаугурации.
Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Он заявил, что вступает в должность президента “с особым чувством гордости за белорусов”.
Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Республики Беларусь.
На проспекте Независимости заметили кортеж (вероятно, Александра Лукашенко). Он прибыл во Дворец Независимости.
В Минске ГАИ начала перекрывать дороги. В частности, перекрывают выезды на проспект Победителей из всех дворов.
Также от Карла Маркса до проспекта Независимости перекрывают улицы Комсомольске, Володарского, Свердлова.
Фото:TUT.by
Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко может состояться сегодня, 23 сентября, в 12.00 или в конце текущей недели-начале следующей, то есть 27-28 сентября.
В любом случае, согласно законодательству, церемония должна состояться до 9 октября.
Об этом сообщает белорусский Telegram-канал Nexta live со ссылкой на собственные источники.
— Наиболее вероятно, что процесс может действительно пройти в воскресенье. На это косвенно намекает факт того, что на сайте Президент-Отеля закрыто бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентября. Также наши российские источники говорят о том, что в Минск приглашены известные российские чиновники.
В то же время, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии СМИ не называла точную дату инаугурации, но пообещала сделать это ближе к времени церемонии.
Совет Европы призвал власти Беларуси немедленно прекратить нарушение прав человека, поскольку в этом заключаются международные обязательства страны.
В частности, комиссар Совета Европы по правам человека Дуни Миятович заявила, что сотрудники белорусских правоохранительных органов регулярно и намеренно жестоко обращались с задержанными во время содержания под стражей.
— Беларусь не является государством-членом Совета Европы, но она, как и любая другая страна, не должна игнорировать тот факт, что у нее есть международные обязательства в области прав человека и что она несет полную ответственность в случаях нарушения этих прав , особенно когда это происходит систематически.
Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина рассказала журналистам, почему Тихановская вынужденно уехала из страны после общения в ЦИК с силовиками.
— Ее поставили перед очень жестким выбором: или ее дети будут сиротами, или она покинет страну. Мне, например, этого достаточно, чтобы понимать ее поступок, и ни в коем случае не осуждать.
Президент Франции Эммануэль Макрона призвал власти Беларуси не допустить иностранного вмешательства в политику страны и начать прямой диалог с протестующими.
— Смелость белорусского народа вызывает восхищение у всех нас, — подчеркнул он.
Однако, по мнению Макрона, ситуация в Беларуси несет в себе риск нового раскола на европейском континенте.
В Беларуси появилось кафе Света 80%.
Заведение работает в одном из сел под Витебском. Понятен намек на главную оппозиционерку Беларуси Светлану Тихановскую.
В кафе к владельцу, бизнесмену Евгению Ковалевскому, начали заходить представители госслужб, а затем появился иск в суд — Ковалевскому инкриминируют мелкое хулиганство.
Правозащитный центр Весна сообщает, что с начала президентской кампании в стране возбуждено более 250 уголовных дел против активистов штабов и участников мирных акций протеста.