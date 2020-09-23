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Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська – застосовують водомети з фарбою

У центрі Мінську міліція почала розганяти акції протесту, які  розпочались у Білорусі проти інавгурації Олександра Лукашенка.

Людей з біло-червоно-білою символікою затримують біля стели Мінськ місто-герой та поруч з ТЦ Галерея.

Посилені патрулі помітили поряд зі стелою Мінськ місто-герой, там припарковані автобуси з силовиками.

ЧитайтеПротести в Білорусі – онлайн

  • Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська
  • Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська
  • Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська
  • Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська
  • Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська
  • Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська
  • Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська
  • Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська
  • Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська
  • Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська
  • Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська
  • Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська
  • Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська
  • Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська
  • Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська
  • Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська
Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська – застосовують водомети з фарбою / 8 фотографий

Міліціонери спершу встановили металеву огорожу навколо площі Незалежності, але згодом зняли їх і покинули площу.

Водночас міліція концентрується на Жовтневій площі поруч з Палацом спорту.

О 19.00 міліція почала розганяти протестуючих біля стели Мінськ – місто герой. Використовують водометами з фарбою.

Ситуація у Білорусі

Протести у Білорусі почали знову загострюватись після оголошення про інавгурацію Олександра Лукашенка 23 вересня.

Церемонія проходила у Мінську, на ній були присутні кілька сотень високопоставлених державних чиновників.

Мітинги у країни не стихають з 9 серпня, коли у країні пройшли президентські вибори.

Джерело: tut.by

Фото: Наша Нiва

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