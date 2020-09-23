Міліція почала розганяти протести у центрі Мінська

У центрі Мінську міліція почала розганяти акції протесту, які розпочались у Білорусі проти інавгурації Олександра Лукашенка.
Людей з біло-червоно-білою символікою затримують біля стели Мінськ місто-герой та поруч з ТЦ Галерея.
Посилені патрулі помітили поряд зі стелою Мінськ місто-герой, там припарковані автобуси з силовиками.
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Міліціонери спершу встановили металеву огорожу навколо площі Незалежності, але згодом зняли їх і покинули площу.
Водночас міліція концентрується на Жовтневій площі поруч з Палацом спорту.
О 19.00 міліція почала розганяти протестуючих біля стели Мінськ – місто герой. Використовують водометами з фарбою.
Ситуація у Білорусі
Протести у Білорусі почали знову загострюватись після оголошення про інавгурацію Олександра Лукашенка 23 вересня.
Церемонія проходила у Мінську, на ній були присутні кілька сотень високопоставлених державних чиновників.
Мітинги у країни не стихають з 9 серпня, коли у країні пройшли президентські вибори.
Джерело: tut.by
Фото: Наша Нiва