Трамп готов первым испытать вакцину от Covid-19

Президент США Дональд Трамп выразил готовность первым в США протестировать вакцину от коронавируса.
Он также не исключает использования иностранной вакцины, если американская еще не будет готова.
Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что препарат должен быть безопасным.
Сейчас ближайшей к широкомасштабному использованию есть вакцина Оксфордского университета, которая уже находится на третьей стадии клинических испытаний.
— Я хочу, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не беспокоит, если ее сделает кто-то другой, я сниму перед ними шляпу, — процитировала Трампа спикер его администрации.
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— The White House (@WhiteHouse) September 22, 2020
Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что вакцина от коронавируса может быть доступна раньше, чем это ожидалось, но при условии, что клинические испытания покажут исключительно положительные результаты.
В то же время Дональд Трамп уже неоднократно говорил, что не исключает ее появления до президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября.