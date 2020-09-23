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Факты / Мир

Трамп готов первым испытать вакцину от Covid-19

Президент США Дональд Трамп выразил готовность первым в США протестировать вакцину от коронавируса.

Он также не исключает использования иностранной вакцины, если американская еще не будет готова.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что препарат должен быть безопасным.

Сейчас ближайшей к широкомасштабному использованию есть вакцина Оксфордского университета, которая уже находится на третьей стадии клинических испытаний.

— Я хочу, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не беспокоит, если ее сделает кто-то другой, я сниму перед ними шляпу, — процитировала Трампа спикер его администрации.

Читайте: Вакцина от Covid-19 может появиться в США в октябре — Трамп

Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что вакцина от коронавируса может быть доступна раньше, чем это ожидалось, но при условии, что клинические испытания покажут исключительно положительные результаты.

В то же время Дональд Трамп уже неоднократно говорил, что не исключает ее появления до президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября.

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