Протесты в Минске вспыхнули после инаугурации Лукашенко

В белорусской столице Минске начались стихийные акции протестов после того, как Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси на необъявленной инаугурации.
Люди с флагами вышли на улицы города. Протестующие держат плакаты: “Ты забыл пригласить нас на свой праздник”, “Я гуляю”.
Одну девушку, которая держала плакат “Саша, заберу трудовую”, задержали, сообщил Telegram-канал Радио Свобода Беларусь.
Минская ИТ-компания Rozum Robotics объявила сегодняшний день нерабочим.
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Оппозиция планирует бессрочную акцию неповиновения
Белорусская оппозиция намерена провести бессрочную акцию протеста после инаугурации Лукашенко.
Оппозиционеры заявили, что не смирятся с фальсификацией выборов и требуют провести новое волеизъявление.
— Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения, — написал член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко в своем Telegram-канале.
Тайная инаугурация Лукашенко
23 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко вступил в должность на шестой срок на церемонии инаугурации, о которой не было объявлено заранее.
Государственное информационное агентство Белта сообщило, что в среду церемония проходила в Минске, на ней присутствовали несколько сотен высокопоставленных государственных чиновников.
Это произошло после шести недель массовых протестов в Баларуси против официальных результатов президентских выборов 9 августа.
Фото: Радио Свобода Беларусь