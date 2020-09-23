Протесты в Минске вспыхнули после инаугурации Лукашенко

В белорусской столице Минске начались стихийные акции протестов после того, как Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси на необъявленной инаугурации.

Люди с флагами вышли на улицы города. Протестующие держат плакаты: “Ты забыл пригласить нас на свой праздник”, “Я гуляю”.







Ты забыл пригласить нас на праздник: в Минске вспыхнули протесты / 2 фотографии

Одну девушку, которая держала плакат “Саша, заберу трудовую”, задержали, сообщил Telegram-канал Радио Свобода Беларусь.

Минская ИТ-компания Rozum Robotics объявила сегодняшний день нерабочим.

Читайте: Протесты в Беларуси — онлайн

Оппозиция планирует бессрочную акцию неповиновения

Белорусская оппозиция намерена провести бессрочную акцию протеста после инаугурации Лукашенко.

Оппозиционеры заявили, что не смирятся с фальсификацией выборов и требуют провести новое волеизъявление.

— Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения, — написал член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко в своем Telegram-канале.

Тайная инаугурация Лукашенко

23 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко вступил в должность на шестой срок на церемонии инаугурации, о которой не было объявлено заранее.

Государственное информационное агентство Белта сообщило, что в среду церемония проходила в Минске, на ней присутствовали несколько сотен высокопоставленных государственных чиновников.

Это произошло после шести недель массовых протестов в Баларуси против официальных результатов президентских выборов 9 августа.

Фото: Радио Свобода Беларусь