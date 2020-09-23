Протести в Мінську спалахнули після інавгурації Лукашенка

У білоруській столиці Мінську розпочалися стихійні акції протестів після того, як Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі на неоголошеній інавгурації.

Люди з прапорами вийшли на вулиці міста. Протестувальники тримають плакати: “Ти забув запросити нас на своє свято”, “Я гуляю”.







Ти забув запросити нас на своє свято: в Мінську спалахнули протести / 2 фотографии

Одну дівчину, яка тримала плакат “Саша, заберу трудову”, затримали, повідомив Telegram-канал Радіо Свобода.

Мінська ІТ-компанія Rozum Robotics оголосила сьогоднішній день вихідним.

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Опозиція планує безстрокову акцію непокори

Білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Лукашенка.

Опозиціонери заявили, що не змиряться з фальсифікацією виборів і вимагають провести нове волевиявлення.

– Закликаємо усіх розпочати безстрокову акцію непокори, – написав член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко у своєму Telegram-каналі.

Таємна інавгурація Лукашенка

23 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко вступив на посаду на шостий термін на церемонії інавгурації, про яку не було оголошено заздалегідь.

Державне інформаційне агентство Белта повідомило, що в середу церемонія проходила у Мінську, на ній були присутні кілька сотень високопоставлених державних чиновників.

Це сталося після шести тижнів масових протестів у Білорусі проти офіційних результатів президентських виборів 9 серпня.

Фото: Радіо Свобода Білорусь