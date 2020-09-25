Конгресс США готовится ввести санкции против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Законопроект внесла группа американских сенаторов.

Об этом говорится на сайте одного авторов проект, сенатора от штата Делавэр Криса Кунса.

Сенаторы предлагают ввести санкции против российских официальных лиц, причастных к грубому нарушению международного права.

— Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия, — говорится на сайте.

В отравлении Навального подозревают власти России, поскольку он является известным оппозиционером в стране.

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Отравили его, вероятно, химическим веществом из группы Новичок.

В начале сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что существует высокий шанс, что главного оппозиционера России Алексея Навального отравили по приказу высокопоставленных российских чиновников.

Помпео повторил, что США и их европейские союзники хотят, чтобы Россия “привлекла к ответственности виновных”, и заявил, что Вашингтон также попытается установить причастных.