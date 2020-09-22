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Факты / Мир

Атака на демократические права: НАТО обратилось к РФ из-за отравления Навального

НАТО жестко осуждает атаку Новичком против оппозиционера Алексея Навального, а также призывает Москву провести полное и прозрачное расследование его отравления.

— Это не просто нападение на одного человека, это атака на фундаментальные демократические права, это также является серьезным нарушениям международного законодательства, — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в аналитическом центре CEPA.

Он также отметил, что использование яда класса Новичок является нарушением Конвенции по химическому оружию.

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Отравление Навального

Независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Алексея Навального Новичком.

20 августа оппозиционера забрала скорая из аэропорта Омска. Навальный впал в кому, а затем его перевезли в клинику Шарите в Германии.

Сейчас он чувствует себя лучше, хотя ранее не узнавал людей и не понимал, как разговаривать.

Источник: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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