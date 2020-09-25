Каждые четыре года в США проходят выборы и происходят они в первый вторник ноября после первого понедельника.

В этом году выборы в США пройдут 3 ноября. На них могут выбрать 46-го президента (если Трамп не пойдет на второй срок).

В США есть две правящие партии: консервативные республиканцы и либеральные демократы. Представители на президентских выборах — Дональд Трамп и Джо Байден, соответственно.

Президента выбирают не напрямую граждане, а группа специально делегированных лиц (коллегия выборщиков).

В коллегию входят 538 выборщиков из всех штатов. Чтобы победить, кандидату в президенты необходима поддержка 270 из них.

Каждый штат получает то количество голосов, которое пропорционально численности населения: Калифорния — 55, Техас — 38, Флорида — 29 и т. д.

Читайте: Бой за будущее США. Как победа Трампа или Байдена отразится на Украине

Когда граждане идут на участки, они теоретически голосуют не за президента, а за выборщиков, который поддерживает того или иного кандидата.

А подсчет голосов действует по схеме победитель забирает все — например, тот из выборщиков, кто получит по крайней мере на один голос больше в Нью-Йорке, будет все 29 электоральных голосов от этого штата, а его соперник — ноль.

Подсчет голосов может длиться несколько дней, но обычно становится понятно, кто победил, к утру следующего дня после выборов. Однако в этом году, из-за пандемии коронавируса, голосуют еще и по почте, поэтому подсчет продлится дольше.

Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента США происходит 20 января. Ее проводят публично на ступенях здания Капитолия в Вашингтоне.

Джозеф Байден, представляющий демократов на выборах 2020, согласился выйти на дебаты с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Трамп неоднократно вызывал конкурента из предвыборной гонки на публичные дебаты, но Байден всегда отказывался.

Предварительная дата проведения дебатов — 29 сентября.