Застрелили и сожгли: Ким Чен Ын извинился за убийство чиновника из Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил прощения у Южной Кореи из-за убийства северокорейскими военными чиновника.

Он отметил, что “очень сожалеет” о том, что сильно разочаровал президента Мун Чжэ Ина и других южнокорейцев в связи с сомнительным случаем в территориальных водах КНДР.

Кроме того, Ким Чен Ын сказал своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину, что то, что случилось, не должно было произойти.

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Накануне в Министерстве обороны Южной Кореи сообщили о гибели южнокорейского чиновника, который пересек морскую границу с КНДР.

47-летний чиновник, который связан с Министерством океанов и рыболовства, исчез 21 сентября с борта инспекционного катера в водах у острова Енпхендо. Чиновника застрелили, а его тело сожгли. Вероятно, он пытался бежать в КНДР.

Историческая встреча

В апреле 2018 года прошла историческая встреча глав двух стран, во время которой лидеры пожали друг другу руки. Ким Чен Ын тогда приехал в Южную Корею и стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил соседнюю страну.

Во время встречи стороны договорились работать над ядерным разоружением на Корейском полуострове и прекратить войну, которая длилась с 1950-х годов.

В мае 2018 года прошла незапланированная встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. О ее результатах тогда не сообщалось.

В сентябре во время саммита в Пхеньяне между лидерами стран было подписано соглашение о мире и денуклеаризации.