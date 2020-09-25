Застрелили та спалили: Кім Чен Ин вибачився за вбивство чиновника з Південної Кореї

Лідер КНДР Кім Чен Ин попросив вибачення у Південної Кореї через вбивство північнокорейськими військовими чиновника.

Він зазначив, що “дуже шкодує” про те, що сильно розчарував президента Мун Чже Іна та інших південнокорейців у зв’язку з сумнівним випадком в територіальних водах КНДР.

Крім того, Кім Чен Ин сказав своєму південнокорейському колезі Мун Чже Ину, що те, що трапилося, не повинно було статися.

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Напередодні в Міністерстві оборони Південної Кореї повідомили про загибель південнокорейського чиновника, який перетнув морський кордон з КНДР.

47-річний чиновник, пов’язаний з Міністерством океанів і рибальства, зник 21 вересня з борта інспекційного катера в водах біля острова Енпхендо. Чиновника застрелили, а його тіло спалили. Імовірно, він намагався втекти до КНДР.

Історична зустріч

У квітні 2018 року пройшла історична зустріч глав двох країн, під час якої лідери потиснули один одному руки. Кім Чен Ин тоді приїхав до Південної Кореї і став першим за 65 років лідером КНДР, який відвідав сусідню країну.

Під час зустрічі сторони домовилися працювати над ядерним роззброєнням на Корейському півострові і припинити війну, яка тривала з 1950-х років.

У травні 2018 року пройшла незапланована зустріч Кім Чен Ина і Мун Чже Іна. Про її результати тоді не повідомлялося.

У вересні під час саміту в Пхеньяні між лідерами країн було підписано угоду про мир і денуклеаризацію.