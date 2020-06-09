Северная Корея заблокировала все линии связи с Южной Кореей, чтобы страны больше не пытались договориться о сотрудничестве.

Блокировка прошла 9 июня в 6.00 по киевскому времени (12.00 по времени в КНДР, — Ред.).

Такое решение приняла Ким Е Чжон — сестра Ким Чен Ына.

Причиной таких действий стали агитация и критика властей КНДР. Активисты и беженцы из Северной Кореи начали пересылать агитацию с помощью воздушных шаров, привязав к ним флешки с информацией и листовки. В них содержалась критика Ына за нарушения прав человека и информация о его ядерных амбициях.

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По словам Ким Е Чжон, власти Южной Кореи потворствовали таким “враждебным актам против КНДР”.

В Пхеньяне заявили, что это будет первым шагом на пути к закрытию всех способов связи с Сеулом.

Также КНДР намерена прервать все военные и политические связи.

Власти КНДР заявили, что эти действия перечеркнули результаты трех встреч Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

В апреле 2018 года прошла историческая встреча глав друх стран во время которой лидеры пожали друг другу руки. Ким Чен Ын тогда приехал в Южную Корею и стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил соседнюю страну.

Во время встречи стороны договорились работать над ядерным разоружением на Корейском полуострове и прекратить войну, которая длилась с 1950-х годов.

В мае 2018 года прошла незапланированная встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. О ее результатах тогда не сообщалось.

В сентябре во время саммита в Пхеньяне между лидерами стран было подписано соглашение о мире и денуклеаризации.