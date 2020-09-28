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Факты / Мир

Меркель тайно встретилась с Навальным в Шарите — Spiegel

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике Шарите.

Это признак того, насколько канцлер не готова оставить дело, не доведя его до конца, пишет немецкая газета Spiegel.

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— Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства знаком того, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду, — говорится в сообщении.

Отравление Навального

Алексея Навального выписали из стационара немецкой клиники Шарите, где его лечили после отравления.

Российскому политику Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, которым он летел из Томска в Москву.

14 сентября стало известно, что Навального отравили веществом Новичок. Лечиться его отправили в Германию.

Источник: Spiegel

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