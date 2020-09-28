PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Меркель таємно зустрілася з Навальним у Шаріте – Spiegel

Канцлер Німеччини Ангела Меркель таємно відвідала російського опозиціонера Олексія Навального у берлінській клініці Шаріте.

Це ознака того, наскільки канцлер не готова залишити справу, не довівши її до кінця, пише німецька газета Spiegel.

ЧитайтеНе розумів, як розмовляти – Навальний розповів про відновлення

– Той факт, що сама канцлер відвідала опозиційного політика, має бути для російського уряду знаком того, що Берлін не поступиться в цьому ділі і з’ясує правду, – йдеться в повідомленні.

Отруєння Навального

Олексія Навального виписали зі стаціонару німецької клініки Шаріте, де його лікували після отруєння.

Російському політику Олексію Навальному стало зле 20 серпня на борту літака, яким він летів з Томська до Москви.

14 вересня стало відомо, що Навального отруїли речовиною Новачок. Лікуватися його відправили до Німеччини.

Джерело: Spiegel

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх