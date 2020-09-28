Меркель таємно зустрілася з Навальним у Шаріте – Spiegel

Канцлер Німеччини Ангела Меркель таємно відвідала російського опозиціонера Олексія Навального у берлінській клініці Шаріте.

Це ознака того, наскільки канцлер не готова залишити справу, не довівши її до кінця, пише німецька газета Spiegel.

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– Той факт, що сама канцлер відвідала опозиційного політика, має бути для російського уряду знаком того, що Берлін не поступиться в цьому ділі і з’ясує правду, – йдеться в повідомленні.

Отруєння Навального

Олексія Навального виписали зі стаціонару німецької клініки Шаріте, де його лікували після отруєння.

Російському політику Олексію Навальному стало зле 20 серпня на борту літака, яким він летів з Томська до Москви.

14 вересня стало відомо, що Навального отруїли речовиною Новачок. Лікуватися його відправили до Німеччини.

Джерело: Spiegel