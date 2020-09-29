Выборы в США: Трамп сократил разрыв с Байденом

Президент США Дональд Трамп существенно сократил разрыв в избирательной гонке со своим оппонентом демократом Джо Байденом.

Такое уменьшение разрыва социологи объясняют экономическим ростом в стране.

Об этом свидетельствуют свежие результаты социологического опроса, проведенного компаниями Harvard CAPS/Harris.

— 47% тех, кто собирается принять участие в выборах заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сейчас. В то же время, 45% отметили, что поддержат Трампа.

Судя по полученным результатам, есть улучшение позиций на три балла для Дональда Трампа и ухудшение на два балла для Джо Байдена по сравнению с августовскими результатами.

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Опрос проводился с 22 по 24 сентября с участием 1 314 американских граждан, имеющих право голоса на выборах в Соединенных Штатах.

Выборы в США

Каждые четыре года в США проходят выборы и происходят они в первый вторник ноября после первого понедельника.

В этом году выборы в США пройдут 3 ноября. На них могут выбрать 46-го президента (если Трамп не пойдет на второй срок).

В США есть две правящие партии: консервативные республиканцы и либеральные демократы. Представители на президентских выборах — Дональд Трамп и Джо Байден, соответственно.