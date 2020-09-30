Дебаты Трампа и Байдена: как прошла встреча кандидатов в президенты США 2020

Первые дебаты между кандидатами в президенты США на выборах, которые пройдут 3 ноября 2020 года, Дональдом Трампом и Джо Байденом превратились в хаос, представители республиканской и демократической сразу набросились друг на друга со взаимными обвинениями.

Действующий президент постоянно перебивал своего оппонента и не давал возможности закончить мысль. В то же время Байден отвечал едкими обвинениями, назвав Трампа худшим главой страны за время существования США.

Заранее планировалось, что дебаты будут разделены на шесть тем: коронавирус, экономика, результаты работы на должностях, назначение судей Верховного суда США, безопасность голосования и защита избирательного процесса, расовые вопросы и протесты в американских городах.

Однако с первых минут громкими заявлениями и обвинениями Трамп сорвал ход дебатов. Байден сначала чувствовал себя растерянным и не мог сформулировать мысль, однако позже уверенно присоединился к дискуссии в том тоне, который задал Трамп.

Из-за этого трудно понять позиции кандидатов по этим вопросам, однако можно выделить главные тезисы взаимных обвинений.

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Обвинения против Трампа — неуплата налогов, слабая страна и щенок Путина

Кандидат от демократов Джо Байден обвинил оппонента в неуплате налогов. Аргументируя свое мнение, он ссылался на отчеты The New York Times.

— Средний учитель платил больше налогов, чем Трамп, — отметил Байден.

По мнению демократа, во времена Трампа страна стала беднее, более разделенной и жестокой.

— Когда я был вице-президентом, мы унаследовали спад. Меня попросили это исправить. Я это сделал. Мы оставили ему экономику, которая быстро развивается, и он снова вызвал спад, — сказал Байден.

Не оставили в стороне кандидаты и тему отношений с РФ. Во время выступления Байден назвал Трампа щенком Путина.

Обвинения против Байдена — сын-коррупционер и закрытия страны

Представитель республиканцев Дональд Трамп начал свое выступление с обвинений.

— Никогда не используй со мной слово умный. В тебе нет ничего умного, Джо, — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп затронул вопрос обвинения в коррупции сына Байден Хантера.

Также Трамп обвинил оппонента в стремлении закрыть страну за счет бизнеса.

— Этот парень закроет всю страну и уничтожит всю эту страну, — добавил действующий президент США.

Коронавирус: обвинения и оправдания

Не обошли кандидаты и тему пандемии коронавируса. Байден обвинил Трампа в масштабах болезни в США и ее последствиях — смертях американцев.

— У президента нет плана, — сказал Байден.

В то же время Трамп переложил ответственность за пандемию на Китай и отчитался о хорошей работе в этом направлении. По его словам, Байден на его должности потерял бы больше людей.

— Мы сделали замечательную работу, — добавил Трамп.

Выборы в США

В США продолжается гонка за пост президента страны, в ней участвуют демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

В начале социологи фиксировали значительное опережение Байденом Трампа, однако последние результаты социологии свидетельствуют о сокращении разрыва.

Опрос, проведенный Harvard CAPS/Harris, свидетельствует, что 47% граждан на выборах президента США 2020 готовы проголосовать за Байдена, 45% — за Трампа.

Источник: CNN, C-SPAN