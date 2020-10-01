По мнению российского оппозиционного политика Алексея Навального, к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.

— Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий события, — сообщил он в в интервью Der Spiegel.

Также Алексей Навальный подтвердил, что после курса лечения в Германии вернется в Россию. Он отметил, что сейчас должен оставаться человеком, который ничего не боится.

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Отравление Навального

Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, которым он летел из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске, где оппозиционера госпитализировали в местную больницу.

Через несколько дней его лечение продолжили медики немецкой клиники Шарите. 14 сентября стало известно, что Навального отравили веществом Новичок.

23 сентября политика выписали из стационара Шарите, где он пробыл 32 дня, из них 24 — в реанимации.

Источник: Der Spiegel