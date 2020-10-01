На думку російського опозиційного політика Олексія Навального, до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

– Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і в мене немає інших версій події, – повідомив він в в інтерв’ю Der Spiegel.

Також Олексій Навальний підтвердив, що після курсу лікування в Німеччині повернеться в Росію. Він зазначив, що зараз мусить залишатися людиною, яка нічого не боїться.

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Отруєння Навального

Російському опозиційному політику Олексію Навальному стало зле 20 серпня на борту літака, яким він летів з Томська до Москви. Борт екстрено сів в Омську, де опозиціонера госпіталізували у місцеву лікарню.

За кілька днів його лікування продовжили медики німецької клініки Шаріте. 14 вересня стало відомо, що Навального отруїли речовиною Новачок.

23 вересня політика виписали зі стаціонару Шаріте, де він пробув 32 дні, з них 24 – у реанімації.

Джерело: Der Spiegel