Зеленский обсуждает с Китаем поставку вакцины в Украину

Владимир Зеленский в интервью китайскому изданию выразил благодарность компаниям КНР и общественным объединением за предоставленную Украине помощь в начале пандемии коронавируса.

— Это проявление дружеской поддержки является особенно важным и ценным для нас в эти сложные времена, — отметил президент.

Он добавил, что Украина заинтересована в дальнейшей координации усилий в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Особую важность имеет вопрос обеспечения наших граждан качественной вакциной.

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— Украина развивается и движется вперед. Так же я хочу видеть движение вперед в украинском-китайских отношениях. По моему убеждению, настало время предоставить нашему диалогу новых импульсов. Думаю, что для этого мы должны восстановить полноценный политический диалог между нашими государствами, — подытожил Зеленский.

Вакцина от коронавируса

Ученые из Оксфордского университета, которые возглавляют гонку за вакциной от коронавируса, говорят, что она не сможет обеспечить полный возврат к нормальной жизни.

Вакцина может обеспечить 50% защиту. Хотя она способна будет снизить симптоматические случаи наполовину, что значительно расширило бы возможности для власти по ослаблению ограничений, ученые говорят, что вряд ли это будет “серебряной пулей”.