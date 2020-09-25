Не будет “серебряной пулей”: ученые предупредили, что вакцина не победит Covid-19

Эксперты считают, что вакцина не сможет обеспечить полное возвращение к нормальной жизни.

Ученые из Оксфордского университета, которые возглавляют глобальную гонку за вакциной, говорят о минимум 50-процентной защите.

Для сравнения, прививка от гриппа эффективна от 40-60%.

Хотя вакцина способна снизить симптоматические случаи наполовину, что значительно расширило бы возможности для властей по ослаблению ограничений, ученые говорят, что вряд ли это будет “серебряной пулей”.

Как разорвать цепь заражений

В идеальном случае человечеству нужна вакцина, которая могла бы обеспечить “стерилизующий иммунитет”, который полностью блокировал бы инфекцию.

Но эксперты считают, что людям может потребоваться первоначальная прививка от Covid-19, а затем бустерная вакцина через месяц, чтобы предотвратить заражение вирусом.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения доктор Дума Сваминатан заявил, что по крайней мере от 60-70% населения должны иметь иммунитет, чтобы “действительно разорвать цепь передачи”.

В результате вакцина с 50-процентным уровнем эффективности затруднит достижение коллективного иммунитета.

Читайте: В Украине будет новая вакцина от гриппа — когда появится в аптеках

Теории заговора против вакцины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что вспышка коронавируса в мире вышла из-под контроля, а количество смертей от Covid-19 вскоре вырастет до 1 млн.

При этом, чтобы победить пандемию, необходима массовая вакцинация, против которой уже отказывается население разных стран из-за распространения дезинформации.

Источник: The Times