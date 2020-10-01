Комиссия по президентским дебатам США рассматривает возможность изменений в порядок проведения двух следующих дебатов между Джо Байденом и президентом Дональдом Трампом.

Состоявшиеся накануне дебаты Байдена и Трампа вызвали волну критики.

— Дебаты прошлой ночью ясно показали, что в формат оставшихся дебатов следует внести дополнительные элементы с целью гарантировать более упорядоченное обсуждение вопросов. Комиссия по президентским дебатам будет внимательное изучать изменения, которые будут приняты, и вскоре объявит об этих мерах, — говорится в заявлении структуры.

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Первый раунд дебатов кандидатов в президенты США состоялся в ночь на среду.

В ходе дебатов Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности.

Опросы ряда телеканалов по итогам дебатов свидетельствуют о том, что симпатии большинства телезрителей оказались на стороне Байдена, однако и Трампу удалось не потерять своих сторонников.

Следующие раунды дебатов в США запланированы на 15 и 22 октября.