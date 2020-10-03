В России на Камчатке на побережье Тихого океана местные жители стали замечать сотни погибших морских животных — осьминогов, рыбу, морских звезд.

По их словам, вода в районе Халактырского пляжа изменила цвет и стала опасной для здоровья людей. Жители предполагают, что в Тихий океан попало какое-то ядовитое вещество.

Накануне, правительство Камчатского края сообщило, что в районе Халактырського пляжа обнаружили превышение допустимой концентрации и нефтепродуктов. А Минприроды подтвердило, что в бухте Малая Лагерная действительно на берегу обнаружили выброшенные штормом морские животные.

После появления в социальных сетях сообщений о проблемах с экологической ситуацией на Халактырском пляже управления Гидрометслужбы в Камчатском крае провело отбор проб. Специалисты зафиксировали единичные превышения нефтепродуктов в 3,6 раза и фенола — в 2,5 раза.

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В то же время, в своем Instagram российский журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал видео, на котором видно нефтяное пятно огромных размеров возле берегов Камчатки.

Предполагают, что именно оно могло стать причиной массового мора морских животных.

Российский Greenpeace назвал произошедшее экологической катастрофой. Он требует от Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Минобороны и Генпрокуратуры немедленно расследовать причины загрязнения.

Мор рыбы под Николаевом

В июле этого года массовый мор рыбы зафиксирован вблизи села Ивановка в Очаковском районе на Николаевщине.

Мертвыми бычками и атерины была усеяна участок берега длиной в один километр и шириной в один метр.

Источник: Greenpeace, Минприроды Камчатского края