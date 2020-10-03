У Росії на Камчатці на узбережжі Тихого океану місцеві жителі почали помічати сотні загиблих морських тварин – восьминогів, рибу, морських зірок.

За їхніми словами, вода в районі Халактирського пляжу змінила колір і стала небезпечною для здоров’я людей. Жителі припускають, що у Тихий океан потрапила якась отруйна речовина.

Напередодні, уряд Камчатського краю повідомив, що в районі Халактирського пляжу виявили перевищення допустимої концентрації і нафтопродуктів. А Мінприроди підтвердило, що в бухті Мала Лагерна дійсно на березі виявили викинуті штормом морські тварини.

Після появи в соціальних мережах повідомлень про проблеми з екологічною ситуацією на Халактирському пляжі управління Гідрометслужби у Камчатському краї провело відбір проб. Фахівці зафіксували поодинокі перевищення нафтопродуктів у 3,6 рази і фенолу – в 2,5 рази.

Читайте: На берег Камчатки винесло величезного волохатого монстра

Водночас, у своєму Instagram російський журналіст і блогер Юрій Дудь опублікував відео, на якому видно нафтову пляма величезних розмірів біля берегів Камчатки.

Припускають, що саме вона могла стати причиною масового мору морських тварин.

Російський Greenpeace назвав подію екологічною катастрофою. Він вимагає від Росприроднагляду, Росспоживнагляду, Міноборони та Генпрокуратури негайно розслідувати причини забруднення.

Мор риби під Миколаєвом

У липні цього року масовий мор риби зафіксували поблизу села Іванівка в Очаківському районі на Миколаївщині.

Мертвими бичками та атеринами була всіяна ділянка берега довжиною в один кілометр та шириною в один метр.

Джерело: Greenpeace, Мінприроди Камчатського краю