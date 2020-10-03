У Росії на Камчатці на узбережжі Тихого океану місцеві жителі почали помічати сотні загиблих морських тварин – восьминогів, рибу, морських зірок.
За їхніми словами, вода в районі Халактирського пляжу змінила колір і стала небезпечною для здоров’я людей. Жителі припускають, що у Тихий океан потрапила якась отруйна речовина.
Напередодні, уряд Камчатського краю повідомив, що в районі Халактирського пляжу виявили перевищення допустимої концентрації і нафтопродуктів. А Мінприроди підтвердило, що в бухті Мала Лагерна дійсно на березі виявили викинуті штормом морські тварини.
Після появи в соціальних мережах повідомлень про проблеми з екологічною ситуацією на Халактирському пляжі управління Гідрометслужби у Камчатському краї провело відбір проб. Фахівці зафіксували поодинокі перевищення нафтопродуктів у 3,6 рази і фенолу – в 2,5 рази.
Читайте: На берег Камчатки винесло величезного волохатого монстра
Водночас, у своєму Instagram російський журналіст і блогер Юрій Дудь опублікував відео, на якому видно нафтову пляма величезних розмірів біля берегів Камчатки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)
Припускають, що саме вона могла стати причиною масового мору морських тварин.
Російський Greenpeace назвав подію екологічною катастрофою. Він вимагає від Росприроднагляду, Росспоживнагляду, Міноборони та Генпрокуратури негайно розслідувати причини забруднення.
Мор риби під Миколаєвом
У липні цього року масовий мор риби зафіксували поблизу села Іванівка в Очаківському районі на Миколаївщині.
Мертвими бичками та атеринами була всіяна ділянка берега довжиною в один кілометр та шириною в один метр.
Джерело: Greenpeace, Мінприроди Камчатського краю