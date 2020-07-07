Мор рыбы под Николаевом: километр берега усеян мертвыми бычками

Государственная экологическая инспекция выясняет причину гибели большого количества рыбы на береговой полосе Днепровского лимана.

Массовый мор рыбы зафиксирован вблизи села Ивановка в Очаковском районе Николаевской области, сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Мертвыми бычками и атерины был усеян участок берега длиной в один километр и шириной в один метр, установили инспекторы ГЭИ.

С целью определения причин мора рыбы эксперты взяли пробы воды и направили их в лабораторию.

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Масовий мор риби зафіксовано на Миколаївщині.

Вчора інспектори ДЕІ, обстеживши берегову смугу Дніпровського лиману біля… Опубликовано Андрій Мальований Вторник, 7 июля 2020 г.

Массовый мор рыбы в Херсонской области

В 2019 году на территории карьера Херсонского морского торгового порта, где добывают песок, нашли мертвыми не менее 2 млн особей рыбы.

На территории карьера был сильный запах сероводорода, поэтому эксперты предварительно заявили, что массовый мор рыбы произошел из-за взрыва пласта песка на глубине.