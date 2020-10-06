Российский оппозиционер Алексей Навальный, который долгое время лечился в немецкой клинике после отравления Новичком, и его жена дали интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю.

По словам политика, с каждым днем ​​он чувствует себя уже значительно лучше, сейчас занимается с физиотерапевтом.

Как все произошло

— Мы снимали наше расследование в Новосибирске, потом поехали в Томск. По дороге нас останавливала полиция и было очевидно, что за нами следят, но никто нас не беспокоил. Мы ничего не делали, просто снимали, возвращались в отель и снова продолжали снимать.

Утром в четверг, когда нужно было лететь в Москву, я проснулся и все было хорошо. В аэропорту также чувствовал себя замечательно, сел в самолет и начал смотреть сериал. И уже где-то через 20 минут мне стало плохо и появилось ощущение, что я сейчас умру. Потом пошел в уборную, умылся в надежде, что станет легче, но понял, что нет.

Тогда я вышел, упал под ноги бортпроводнику и сказал, что меня отравили. Ощущение было такое, будто организм мне сказал, что пора прощаться.

Наиболее похожее описание, которое передает мои ощущения тогда, — это дементоры в Гарри Поттере. Роулинг пишет, что, когда дементор тебя целует, тебе не больно, а жизнь — уходит. И в этот момент тебя поглощает ощущение, что ты сейчас умрешь.

Кома и галлюцинации

— По шкале ком Глазго, у меня была глубокая кома в течение 18 дней, но это не было похоже на сон. Поэтому я почувствовал полусмерть, кому, потом галлюцинации из-за того, что долго находился под действием сильный наркотических препаратов.

Читайте: Подарили 15-20 дополнительных часов жизни: Навальный поблагодарил пилотов и врачей скорой

Кто дал указание отравить

— Моя версия заключается в том, что это сделали сотрудники Федеральной службы безопасности или Службы внешней разведки по указанию президента РФ Владимира Путина. Инструмент, который использовали, чтобы меня отравить, — это показатель. Потому что не может любой другой чиновник куда-то позвонить и просто взять Новичок.

Сколько стоит лечение в Германии

— Медицинский борт из Омска в Берлин стоил €75 тыс., которые оплатил Борис Зимин — один из основателей просветительского фонда Династия. Финального счета за лечение клиника Шарите еще не предоставила, но это будет примерно €60-€70 тыс.

Когда Навальный вернется в Россию

— Я не знаю, сколько еще буду в Германии, но как только восстановлюсь, вернусь в Россию. Не исключаю, что этот процесс может длиться примерно еще два месяца.

Накануне пресс-секретарь политика Кира Ярмыш рассказала, что курс реабилитации Алексея Навального после отравления Новичком займет несколько недель. Все это время оппозиционер будет находиться в Германии.