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Факты / Мир / Росія

Подарили 15-20 дополнительных часов жизни: Навальный поблагодарил пилотов и врачей скорой

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный поблагодарил пилотов и местных врачей Омска, которые спасли его жизнь.

Поскольку именно пилоты экстренно посадили самолет, несмотря на сообщение о якобы минировании аэропорта, а медики, которые первыми прибыли на место, определили, что это токсическое отравление.

— Пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все, что происходило дальше, заслуживает отдельного рассказа, но рассказывать точно было бы ничего, если бы не эти ребята. Спасибо, неизвестные хорошие друзья. Вы хорошие люди, — написал оппозиционер в Instagram.

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Также Алексей Навальный отметил, что после всего, что произошло, у него есть чувство огромной благодарности для большого количества людей. Поэтому заверил, что посты на эту тему его подписчики устанут читать.

 

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Наверное, нечасто такое бывает, что есть у вас в жизни ужасно важные люди, а вы даже имён их не знаете. У меня как раз такой случай. После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы ещё устанете читать посты на эту тему. Но начать я хочу с нескольких человек, которые — так вышло — сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем «неизвестные добрые друзья». Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет. Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей. Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: «это токсическое отравление», — и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного расссказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

На днях Алексея Навального выписали из стационара немецкой клиники Шарите, где его лечили после отравления веществом Новичок.

По его словам, он планирует больше времени проводить в соцсетях, где и сейчас читает комментарии и теплые слова людей, которые его поддерживают.

Кроме того, политик пытается восстановить свое здоровье и научиться простым для других вещам.

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