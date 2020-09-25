Подарили 15-20 дополнительных часов жизни: Навальный поблагодарил пилотов и врачей скорой

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный поблагодарил пилотов и местных врачей Омска, которые спасли его жизнь.

Поскольку именно пилоты экстренно посадили самолет, несмотря на сообщение о якобы минировании аэропорта, а медики, которые первыми прибыли на место, определили, что это токсическое отравление.

— Пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все, что происходило дальше, заслуживает отдельного рассказа, но рассказывать точно было бы ничего, если бы не эти ребята. Спасибо, неизвестные хорошие друзья. Вы хорошие люди, — написал оппозиционер в Instagram.

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Также Алексей Навальный отметил, что после всего, что произошло, у него есть чувство огромной благодарности для большого количества людей. Поэтому заверил, что посты на эту тему его подписчики устанут читать.

На днях Алексея Навального выписали из стационара немецкой клиники Шарите, где его лечили после отравления веществом Новичок.

По его словам, он планирует больше времени проводить в соцсетях, где и сейчас читает комментарии и теплые слова людей, которые его поддерживают.

Кроме того, политик пытается восстановить свое здоровье и научиться простым для других вещам.