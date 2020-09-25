Подарили 15-20 дополнительных часов жизни: Навальный поблагодарил пилотов и врачей скорой

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный поблагодарил пилотов и местных врачей Омска, которые спасли его жизнь.
Поскольку именно пилоты экстренно посадили самолет, несмотря на сообщение о якобы минировании аэропорта, а медики, которые первыми прибыли на место, определили, что это токсическое отравление.
— Пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все, что происходило дальше, заслуживает отдельного рассказа, но рассказывать точно было бы ничего, если бы не эти ребята. Спасибо, неизвестные хорошие друзья. Вы хорошие люди, — написал оппозиционер в Instagram.
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Также Алексей Навальный отметил, что после всего, что произошло, у него есть чувство огромной благодарности для большого количества людей. Поэтому заверил, что посты на эту тему его подписчики устанут читать.
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Наверное, нечасто такое бывает, что есть у вас в жизни ужасно важные люди, а вы даже имён их не знаете. У меня как раз такой случай. После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы ещё устанете читать посты на эту тему. Но начать я хочу с нескольких человек, которые — так вышло — сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем «неизвестные добрые друзья». Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет. Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей. Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: «это токсическое отравление», — и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного расссказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди.
На днях Алексея Навального выписали из стационара немецкой клиники Шарите, где его лечили после отравления веществом Новичок.
По его словам, он планирует больше времени проводить в соцсетях, где и сейчас читает комментарии и теплые слова людей, которые его поддерживают.
Кроме того, политик пытается восстановить свое здоровье и научиться простым для других вещам.