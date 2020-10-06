Російський опозиціонер Олексій Навальний, який тривалий час лікувався у німецькій клініці після отруєння Новачком, та його дружина дали інтерв’ю журналісту і блогеру Юрію Дудю.

За словами політика, з кожним днем він почувається вже значно краще, наразі займається з фізіотерапевтом.

Як все сталося

– Ми знімали наше розслідування в Новосибірську, потім поїхали у Томськ. Дорогою нас зупиняла поліція і було очевидно, що за нами стежать, але ніхто нас не турбував. Ми нічого не робили, просто знімали, поверталися в готель і знову продовжували знімати.

Вранці у четвер, коли потрібно було летіти в Москву, я прокинувся і все було гаразд. В аеропорту також почувся чудово, сів у літак і почав дивитися серіал. І вже десь за 20 хвилин мені стало зле і з’явилося відчуття, що я зараз помру. Потім пішов у вбиральню, вмився в надії, що стане легше, але зрозумів, що ні.

Тоді я вийшов, впав під ноги бортпровіднику і сказав, що мене отруїли. Відчуття було таке, ніби організм мені сказав, що час прощатися.

Найбільш схожий опис, який передає мої відчуття тоді, – це дементори в Гаррі Поттері. Роулінг пише, що, коли дементор тебе цілує, тобі не боляче, а життя – йде. І в цей момент тебе поглинає відчуття, що ти зараз помреш.

Кома і галюцинації

– За шкалою ком Глазго, у мене була найглибша кома протягом 18 днів, але це не було схоже на сон. Тому я відчув напівсмерть, кому, потім галюцинації через те, що довго перебував під дією сильних наркотичних препаратів.

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Хто дав вказівку отруїти

– Моя версія полягає у тому, що це зробили співробітники Федеральної служби безпеки або Служби зовнішньої розвідки за вказівкою президента РФ Володимира Путіна. Інструмент, який використали, щоб мене отруїти, – це показник. Бо не може будь-який інший чиновник кудись зателефонувати і просто взяти Новачок.

Скільки коштує лікування у Німеччині

– Медичний борт з Омська у Берлін коштував €75 тис., які оплатив Борис Зимін – один із засновників просвітницького фонду Династія. Фінального рахунку за лікування клініка Шаріте ще не надала, але це буде приблизно €60-€70 тис.

Коли Навальний повернеться в Росію

– Я не знаю, скільки ще буду в Німеччині, але щойно відновлюся, повернуся в Росію. Не виключаю, що цей процес може тривати приблизно ще два місяці.

Напередодні прес-секретар політика Кіра Ярмиш розповіла, що курс реабілітації Олексія Навального після отруєння Новачком займе кілька тижнів. Весь цей час опозиціонер перебуватиме в Німеччині.