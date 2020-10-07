Взрыв в Рязани: последние новости из пожара на военных складах

7 октября в России под Рязанью взорвались заброшенные военные склады. Огненный столб видно за 50 км, взрывы слышны каждые 10 секунд.

Первый взрыв прогремел в 13.20 на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа, в поселке Желтухино Скопинского района.

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Взрывы каждые 10 секунд, огонь видно за километры: в России горят военные склады / 7 фотографий

Огонь тушат два пожарных танка и бронированные пожарные автомобили.

МЧС РФ направило на место пожарный поезд и привело в готовность самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8. Еще четыре самолета Ил-76 направило на место Министерство обороны.

Причина взрывов под Рязанью

По данным российского Минобороны, сначала загорелась трава возле военной части. Огонь перекинулся на открытую площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

Сначала военные попытались потушить пожар собственными силами, но остановить его распространение не удалось. Тогда привлекли все имеющиеся подразделения области.

Что происходит на месте

Военнослужащие эвакуировали персонал артиллерийских складов. Также проводится эвакуация людей из 10 населенных пунктов, расположенных в радиусе 5 км от места происшествия. Вывезли 2,3 тыс. человек.

Осколки боеприпасов подожгли траву в селе Кузьминки-2, что находится в трех километрах от воинской части.

Россиянам пришлось перекрыть движение по автомобильной дороге Р-22 Каспий, ведущей из Москвы в Астрахань.

В больницу попало шесть человек, пострадавших при пожаре.

Взрывы на складах РФ

С 2010 года в России ежегодно взрывались военные склады. Последний раз взрывы фиксировали 5 августа 2019 года в хранилище пороховых зарядов к боеприпасам в Ачинском районе Красноярского края.

Последние взрывы:

28 октября 2010 года — взрыв и пожар на территории 180-й артиллерийской базы боеприпасов Дальневосточного военного округа в Серышевском районе Амурской области;

26 мая 2011 года — пожар на территории военного арсенала Минобороны России вблизи села Урман Иглинского района Башкирии;

2 июня 2011 года — пожар в арсенале артиллерийских боеприпасов Центрального военного округа близ поселка Пугачево в Удмуртии;

18 мая 2012 года — взрыв на складе артиллерийских снарядов в Приморском крае;

11 июня 2012 года — взрыв на складе вблизи поселка Колтубановский, Бузулукского района Оренбургской области;

9 октября 2012 года — взрыв на военном полигоне вблизи станции Донгуз в Оренбургской области;

18 июня 2013 года — взрыв на Приволжском государственном испытательном полигоне близ города Чапаевск;

29 апреля 2014 года — серия взрывов инженерных боеприпасов вблизи села Большая Тура Карымского района Забайкалья;

3 июня 2015 года — взрыв при утилизации пороха на центральных окружных складах артиллерийского вооружения на окраине поселка Урман Иглинского района Башкирии;

16 мая 2018 года — пожар на территории ликвидированного арсенала ЦВО вблизи поселка Пугачево в Удмуртии.

Взрывы в день рождения Путина

7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает свое 68-летие.

В интервью до даты Путин заявил, что не хочет рассказывать журналистам о семье и внуках, потому что это вопрос безопасности.

Источник: rzn.info, Минобороны РФ

Фото: rzn.info