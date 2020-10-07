Президент РФ Владимир Путин, который 7 октября отмечает свое 68-летие, заявил, что количество его внуков — это вопрос безопасности.
Он не уточнил информацию об этом и грубо прокомментировал реакцию ведущего, который закашлял в этот момент.
Путин рассказывал историю о своем внуке и о том, как его дочь учила жизни малыша. Корреспондент уточнил — какая именно дочь.
Президент РФ ответил, что нет разницы. В этот момент ведущий закашлял. Путин назвал это хрюканьем.
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— Покашливать нечего, вы же не живете моей жизнью и не понимаете, что такое вопросы безопасности, — прокомментировал Владимир Путин.
В то же время Путин рассказал, что обожает своих внуков и считает, что является примером для них.
Российская вакцина для Украины
Президент РФ Владимир Путин не исключает возможность поставки вакцины против коронавируса, изготовленной российскими учеными, в Украину.
По его словам, для этого необходимо договориться с официальным Киевом.
Власти Украины пока это заявление не комментировали.