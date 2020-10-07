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Факты / Мир

Зря хрюкаете: Путин рассказал о внуках и оскорбил журналиста

Президент РФ Владимир Путин, который 7 октября отмечает свое 68-летие, заявил, что количество его внуков — это вопрос безопасности.

Он не уточнил информацию об этом и грубо прокомментировал реакцию ведущего, который закашлял в этот момент.

Путин рассказывал историю о своем внуке и о том, как его дочь учила жизни малыша. Корреспондент уточнил — какая именно дочь.

Президент РФ ответил, что нет разницы. В этот момент ведущий закашлял. Путин назвал это хрюканьем.

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— Покашливать нечего, вы же не живете моей жизнью и не понимаете, что такое вопросы безопасности, — прокомментировал Владимир Путин.

В то же время Путин рассказал, что обожает своих внуков и считает, что является примером для них.

Российская вакцина для Украины

Президент РФ Владимир Путин не исключает возможность поставки вакцины против коронавируса, изготовленной российскими учеными, в Украину.

По его словам, для этого необходимо договориться с официальным Киевом.

Власти Украины пока это заявление не комментировали.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

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