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Факти / Світ / Росія

Вибухи кожні 10 секунд, вогонь видно за кілометри: у Росії горять військові склади

6 жовтня у Росії під Рязанню вибухнули покинуті військові склади. Вогняний стовп видно за 50 км, вибухи чутно що 10 секунд.

Перший вибух пролунав о 13.20 на території складу зберігання боєприпасів Західного військового округу, що у селищі Желтухино Скопинського району.

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  • Вибух у Рязані: останні новини з пожежі на військових складах
  • Вибух у Рязані: останні новини з пожежі на військових складах
  • Вибух у Рязані: останні новини з пожежі на військових складах
  • Вибух у Рязані: останні новини з пожежі на військових складах
  • Вибух у Рязані: останні новини з пожежі на військових складах
  • Вибух у Рязані: останні новини з пожежі на військових складах
  • Вибух у Рязані: останні новини з пожежі на військових складах
  • Вибух у Рязані: останні новини з пожежі на військових складах
  • Вибух у Рязані: останні новини з пожежі на військових складах
  • Вибух у Рязані: останні новини з пожежі на військових складах
  • Вибух у Рязані: останні новини з пожежі на військових складах
  • Вибух у Рязані: останні новини з пожежі на військових складах
  • Вибух у Рязані: останні новини з пожежі на військових складах
  • Вибух у Рязані: останні новини з пожежі на військових складах
Вибухи кожні 10 секунд, вогонь видно за кілометри: у Росії горять військові склади / 7 фотографий

Вогонь гасять два пожежні танки та броньовані пожежні автомобілі.

МНС РФ направило на місце пожежний поїзд і привело в готовність літак Іл-76 і два вертольоти Мі-8. Ще чотири літаки Іл-76 направило на місце Міністерство оборони.

Причина вибухів під Рязанню

За даними російського Міноборони, спершу загорілася трава біля військової частини. Вогонь перекинувся на відкритий майданчик зберігання артилерійських боєприпасів.

Вибух у Рязані: останні новини з пожежі на військових складах

Спершу військові спробували загасити пожежу власними силами, але зупинити її поширення не вдалося. Тоді долучили усі наявні підрозділи в області.

Що відбувається на місці

Військовослужбовці евакуювали персонал артилерійських складів. Також проводиться евакуація людей з 10 населених пунктів, розташованих в радіусі п’яти кілометрів від місця події. Вивезли 2,3 тис. людей.

Уламки боєприпасів підпалили траву у селі Кузьминки-2, що знаходиться за три кілометри від військової частини.

Росіянам довелось перекрити рух по автомобільній дорозі Р-22 Каспій, що веде з Москви до Астрахані.

У лікарню потрапили шестеро осіб, які постраждали під час пожежі.

Вибухи на складах РФ

З 2010 року у Росії щороку вибухали військові склади. Востаннє вибухи фіксували 5 серпня 2019 року у сховищі порохових зарядів до боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю.

Читайте: Вибух під Архангельськом: чому РФ приховує правду і чи є загроза другого Чорнобиля

Останні вибухи:

  • 28 жовтня 2010 року – вибух та пожежа на території 180-ї артилерійської бази боєприпасів Далекосхідного військового округу в Серишевському районі Амурської області;
  • 26 травня 2011 року – пожежа на території військового арсеналу Міноборони Росії поблизу села Урман Іглінского району Башкирії;
  • 2 червня 2011 року – пожежа в арсеналі артилерійських боєприпасів Центрального військового округу поблизу селища Пугачово в Удмуртії;
  • 18 травня 2012 року – вибух на складі артилерійських снарядів в Приморському краї;
  • 11 червня 2012 року – вибух на складі поблизу селища Колтубановське, Бузулукского району Оренбурзької області;
  • 9 жовтня 2012 року – вибух на військовому полігоні поблизу станції Донгуз  в Оренбурзькій області;
  • 18 червня 2013 року – вибух на Приволзькому державному випробувальному полігоні поблизу міста Чапаєвськ;
  • 29 квітня 2014 року – серія вибухів інженерних боєприпасів поблизу села Велика Тура Каримського району Забайкалля;
  • 3 червня 2015 року – вибух під час утилізації пороху на Центральних окружних складах артилерійського озброєння  на околиці селища Урман Іглінского району Башкирії;
  • 16 травня 2018 року – пожежа на території ліквідованого арсеналу ЦВО поблизу селища Пугачово в Удмуртії.

Вибухи у день народження Путіна

7 жовтня президент РФ Володимир Путін відзначає своє 68-річчя.

В інтерв’ю до дати Путін заявив, що не хоче розповідати журналістам про родину та онуків, тому що це питання безпеки.

Джерело: rzn.info, Міноборони РФ

Фото: rzn.info

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