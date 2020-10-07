Вибух у Рязані: останні новини з пожежі на військових складах

6 жовтня у Росії під Рязанню вибухнули покинуті військові склади. Вогняний стовп видно за 50 км, вибухи чутно що 10 секунд.

Перший вибух пролунав о 13.20 на території складу зберігання боєприпасів Західного військового округу, що у селищі Желтухино Скопинського району.

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Вибухи кожні 10 секунд, вогонь видно за кілометри: у Росії горять військові склади / 7 фотографий

Вогонь гасять два пожежні танки та броньовані пожежні автомобілі.

МНС РФ направило на місце пожежний поїзд і привело в готовність літак Іл-76 і два вертольоти Мі-8. Ще чотири літаки Іл-76 направило на місце Міністерство оборони.

Причина вибухів під Рязанню

За даними російського Міноборони, спершу загорілася трава біля військової частини. Вогонь перекинувся на відкритий майданчик зберігання артилерійських боєприпасів.

Спершу військові спробували загасити пожежу власними силами, але зупинити її поширення не вдалося. Тоді долучили усі наявні підрозділи в області.

Що відбувається на місці

Військовослужбовці евакуювали персонал артилерійських складів. Також проводиться евакуація людей з 10 населених пунктів, розташованих в радіусі п’яти кілометрів від місця події. Вивезли 2,3 тис. людей.

Уламки боєприпасів підпалили траву у селі Кузьминки-2, що знаходиться за три кілометри від військової частини.

Росіянам довелось перекрити рух по автомобільній дорозі Р-22 Каспій, що веде з Москви до Астрахані.

У лікарню потрапили шестеро осіб, які постраждали під час пожежі.

Вибухи на складах РФ

З 2010 року у Росії щороку вибухали військові склади. Востаннє вибухи фіксували 5 серпня 2019 року у сховищі порохових зарядів до боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю.

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Останні вибухи:

28 жовтня 2010 року – вибух та пожежа на території 180-ї артилерійської бази боєприпасів Далекосхідного військового округу в Серишевському районі Амурської області;

26 травня 2011 року – пожежа на території військового арсеналу Міноборони Росії поблизу села Урман Іглінского району Башкирії;

2 червня 2011 року – пожежа в арсеналі артилерійських боєприпасів Центрального військового округу поблизу селища Пугачово в Удмуртії;

18 травня 2012 року – вибух на складі артилерійських снарядів в Приморському краї;

11 червня 2012 року – вибух на складі поблизу селища Колтубановське, Бузулукского району Оренбурзької області;

9 жовтня 2012 року – вибух на військовому полігоні поблизу станції Донгуз в Оренбурзькій області;

18 червня 2013 року – вибух на Приволзькому державному випробувальному полігоні поблизу міста Чапаєвськ;

29 квітня 2014 року – серія вибухів інженерних боєприпасів поблизу села Велика Тура Каримського району Забайкалля;

3 червня 2015 року – вибух під час утилізації пороху на Центральних окружних складах артилерійського озброєння на околиці селища Урман Іглінского району Башкирії;

16 травня 2018 року – пожежа на території ліквідованого арсеналу ЦВО поблизу селища Пугачово в Удмуртії.

Вибухи у день народження Путіна

7 жовтня президент РФ Володимир Путін відзначає своє 68-річчя.

В інтерв’ю до дати Путін заявив, що не хоче розповідати журналістам про родину та онуків, тому що це питання безпеки.

Джерело: rzn.info, Міноборони РФ

Фото: rzn.info