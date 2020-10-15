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Факты / Мир

Катастрофа МН17: РФ выходит из консультационной группы

Россия выходит из консультационной группы с Австралией и Нидерландами по поводу авиакатастрофы рейса МН17 в небе над Украиной 17 июля 2014 года.

В Министерстве иностранных дел России считают межгосударственную жалобу Нидерландов в Европейский суд по правам человека в связи с крушением рейса МН17 в июле 2020 года ударом по российско-нидерландским отношениям.

Среди аргументов МИД РФ называет стремление Нидерландов возложить одностороннюю ответственность за случившееся на Россию.

Читайте: Катастрофа МН17: как продвинулось дело и когда РФ ответит за сбитый Boeing

К слову, консультационная группа РФ, Австралии и Нидерландов начала свою работу в 2018 году.

Также российская сторона указывает на то, что Австралия и Нидерланды были нацелены лишь на то, чтобы добиться от РФ признания вины и получения компенсаций для родственников погибших.

— Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге, — заявили в пресс-службе МИД РФ.

Катастрофа Boеing-777 рейса MH17

17 июля 2014 над Донбассом произошла катастрофа МН17 — сбили Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines. Погибли 298 человек — все пассажиры и весь экипаж.

За шесть лет расследования следователи пришли к выводу, что лайнер был сбит ракетой из бука, принадлежащий российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, место дислокации которой в Курске.

Источник: МИД РФ

Фото: Dreamstime

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