Катастрофа МН17: как продвинулось дело и когда РФ ответит за сбитый Boeing

Шесть лет назад, 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом сбили пассажирский Boeing 777 Малайзийских авиалиний МН17.

За эти годы Россия упорно не признает вины, что именно ее военные сбили пассажирский лайнер над оккупированным городом Чистяково (до 2016 года — Торез. — Ред.) Донецкой области.

Факты ICTV напоминают об этой трагической странице истории Украины и рассказывают, как идет расследование.

Катастрофа МН17 над Донбассом

Пассажирский самолет Boeing 777 выполнял обычный рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди них треть детей.

Связь с авиалайнером пропала в 16.20, когда он пролетал над Донецкой областью на высоте 10 827 м.

Через полчаса российские РИА Новости публикуют сообщения, что сбит украинский разведчик Ан-26. Это подтверждает командир из ”ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков). Но через несколько часов, сообщение о падении военного самолета ВС Украины исчезает.

На месте катастрофы боевики и местные жители находят первые тела людей и их багаж.

Террористы не допускают на место катастрофы представителей Украины. К месту аварии представители СММ ОБСЕ доберутся только через два дня — 19 июля 2014 года. Наблюдатели заявляют, что на месте катастрофы нет части обломков Boeing 777.

Уцелевшие тела погибших складывают в вагоны-рефрижераторы и везут в Донецк. Оттуда уже их доставят в Киев.

Представители Австралии и Нидерландов на место катастрофы смогут добраться только 31 июля.

Следствие в деле МН17

Через несколько дней Нидерланды инициируют создание Международной следственной группы, в которую вошли также представители Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. 240 экспертов и следователей берутся за расследование авиакатастрофы. Черные ящики с лайнера таки передают через Россию в Великобританию, где их частично расшифровывают.

Через год группа заявляет, что авиалайнер был сбит боевой ракетой, выпущенной из российского ракетно-зенитного комплекса Бук. Еще за два года указывают — зенитно-ракетный комплекс ввезен на Донбасс 53-й зенитной бригадой ВС России. После катастрофы спешно вывезен обратно в РФ.

Фейки, провокации и манипуляции

Еще 21 июля 2014 года в Генштабе РФ заявили, что лайнер якобы сбил ракетой воздух-воздух Р-60 украинский фронтовой бомбардировщик Су-25. Этот фейк разбивается просто — Су-25 не могут летать на такой высоте, их максимальная вожможность полета 5 тыс. м.

Также в Генштабе РФ заявили, что стрелял ныне покойный военный пилот Владислав Волошин (покончил жизнь самоубийством 18 марта 2018 года. — Ред.) А Первый канал РФ показал якобы спутниковые снимки его Су-25.

Россияне начинают активно обвинять в катастрофе Украину. Подрывают даже ракету от Бука, чтобы доказать, что якобы она не могла уничтожить такую ​​цель, как Boeing 777.

В сети появляется еще один фейк — якобы испанский диспетчер Карлос пишет в Twitter, что слышал переговоры украинских военных об атаке на МН17. Впоследствии оказалось, что это Хосе Карлос Барриос Санчес, который бежал в Румынию после обвинений полицией в мошенничестве. По его словам, за свою работу он получил в РФ $48 тыс.

Официальные обвинения России

24 мая 2018 года объединенная следственная группа подтвердила, что самолет был сбит из Бука, завезенного на оккупированный Донбасс из РФ. На пресс-конференции продемонстрировали обломки ракеты производства 1986 года, которой был сбит самолет. Также показали реконструкцию кабины самолета и место попадания ракеты.

Читайте: Нидерланды показали новые доказательства того, что самолет МН17 сбила российская ракета

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем подозреваемым:

предводителю пророссийских боевиков на Донбассе в 2014 году Игорю Гиркину (Стрелкову)

генерал-майору РФ Сергей Дубинскому;

подполковнику запаса ВДВ России Олегу Пулатову;

гражданину Украины Леониду Харченко.

С марта 2020 года начались судебные разбирательства дела в Гаагском окружном суде Нидерландов.

Из обвиняемых на десяти заседаниях были представители только Олега Пулатова. Они утверждают, что он не участвовал в войне на Донбассе, а самолет сбили украинцы. В то же время, судьи запретили рассекречивать имена 12 анонимных свидетелей.

Сегодня Игорь Гиркин живет в Подмосковье и заявляет о непричастности к катастрофе. Сергей Дубинский живет в Ростовской области и не отвечает на вопросы следствия и журналистов.

Леонид Харченко скрывается в оккупированном Донецке.

Расследование катастрофы в Украине

Служба безопасности Украины установила более 150 человек, причастных к транспортировке из России Бука. Им постепенно объявляют заочные подозрения.

6 июля в Киеве задержали жителя Донецка Андрея Кунавина. Он причастен к катастрофе, заявили в Bellingcat, которые занимаются собственным расследованием.

— Кунавин — это гражданин Украины с криминальным прошлым. В обнародованных Службой безопасности Украины разговорах он ссылается на экс-помощника Владимира Путина Владислава Суркова и директора российской ФСБ Александра Бортникова, — заявили в групе.

В СБУ подтверждают задержание, но не разглашают кого. Но шесть лет подозреваемый был одним из кураторов “ДНР”.

Прокурор Александр Банник в комментарии Радио Свобода заявил, что мужчине сообщили о подозрении в деле катастрофы MH17. Вместе с тем он отказывается давать какие-либо показания.

— Следствие направлено на установление лиц экипажа установки Бук и лиц, высших по иерархии. То есть человек, которые отдавали приказы об отправке этой установки на территорию Украины, — рассказал представитель Украины в Совместной следственной группе Николай Говоруха.

Следователи знают, кто нажал кнопку запуска ракеты.

Нидерланды подали в суд

10 июля 2020 правительство Нидерландов подало иск в Европейский суд по правам человека на Россию. РФ должна нести ответственность за нарушение статей №2 Право на жизнь, №3 Запрет на пытки и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и №13 Право на эффективную правовую защиту Европейской конвенции о правах человека.

Иск зарегистрирован под номером 28525/20.

— Доказательства по этим статьям имеют серьезное подспорье из доказательств, которые за шесть лет расследования собрали специалисты. Индивидуальные иски имеют все шансы быть удовлетворены. Другой вопрос, признает ли их РФ. Ведь они шесть лет игнорируют все обвинения в причастности, — объясняет юрист-международник Илья Васильев.

Дела могут рассматривать несколько лет, однако их решения будут иметь эффект.

— Положительные решения станут еще одним камнем, который развалит РФ, — добавил юрист.

Поправка в Конституцию РФ (голосование за изменения в основной закон России состоялося в начале июля. — Ред.) о верховенстве национальных законов над нормами международного права, стала одной из причин, из-за которой голландские власти решили подать государственную жалобу в ЕСПЧ.

— Но большую роль здесь могло сыграть их желание продемонстрировать солидарность с жертвами катастрофы. Шаг власти Нидерландов является важным для защиты международного права, — заявила экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль на Атлантическом Совете в Вашингтоне.

Евросоюз по случаю шестой годовщины призвал Россию признать свою ответственность. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя от имени ЕС. Они ожидают, что РФ возьмет на себя ответственность.

В Министерстве иностранных дел считают, что в финале дела о катастрофе рейса МН17 на Донбассе к ответственности привлекут высшее военно-политическое руководство России. И на это уйдут годы, поэтому нужно набраться терпения.

Андрей Жигайло