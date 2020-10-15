Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за отравления Алексея Навального. Ограничения касаются шести россиян и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

В частности, под санкции попали:

директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников;

первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко;

глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин;

уполномоченный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;

заместитель министра обороны Алексей Криворучко;

заместитель министра обороны Павел Попов.

Ограничения вступают в силу 15 октября и предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание финансовых активов на территории объединения.

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Санкции по делу Навального введены в рамках режима ограничительных мер за распространение и применение химического оружия, согласно которому вводились санкции против, как считают в ЕС, лиц, причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

12 октября Европейский Союз официально продлил санкции против РФ за применение химического оружия, в том числе и в деле покушения на Сергея и Юлию Скрипалей.

Ограничения будут действовать до 16 октября 2021 года. В частности, речь идет о замораживании активов и запрете на въезд на территорию ЕС.

Источник: ЕС